Salesforce, 3° trim sopra le attese. Bret Taylor lascia carica Co-CEO

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, ha registratopari a 7,84 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale 2023 (che è terminato il 31 ottobre 2022), in aumento del 14% a/a (+ 19% Constant Currency) e undi 0,21 dollari (di 1,40 dollari). Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,21 dollari su ricavi per 7,82 miliardi di dollari."Abbiamo realizzatoper top e bottom line - ha affermato Amy Weaver, Presidente e CFO di Salesforce - In questo periodo di incertezza economica, rimaniamo impegnati nella crescita redditizia e nell'espansione costante del margine operativo".La società oraun utile rettificato annuo per azione compreso tra 4,92 e 4,94 dollari per l'intero anno, rispetto ai 4,71-4,73 dollari previsti in precedenza.Salesforce ha anche annunciato chedi Salesforce, a partire dal 31 gennaio 2023. A quel punto, Marc Benioff sarà l'unico CEO della società."Sono grato per sei fantastici anni in Salesforce - ha affermato Taylor - Marc è stato il mio mentore ben prima che entrassi in Salesforce e l'opportunità di collaborare con lui per guidare la più importante azienda di software del mondo è decisiva per la mia carriera. Dopo molte riflessioni, ho deciso di".