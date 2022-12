Sewing (Deustche Bank): impatto negativo da vigilanza BCE troppo restrittiva

Deutsche Bank

(Teleborsa) - "A mio avviso, in" con i. Lo ha detto il CEOin una conferenza organizzata dal Financial Times. I banchieri e "i gestori del rischio in Deutsche Bank hanno svolto un ottimo lavoro per contenere e assicurarsi che avessimo un book in cui abbiamo il controllo assoluto".Le parole del banchiere tedesco possono essere lette all'interno di uno, accusata di interferire eccessivamente nella gestione degli istituti. A inizio novembre era emerso che Lorenzo Bini Smaghi, presidente della francese Société Générale, aveva scritto alla BCE per protestare contro le richieste dei funzionari di essere presenti alle riunioni del consiglio di amministrazione.Stamattina, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, ha detto che "nella valutazione di vigilanza di quest'anno, intendiamo applicare le maggiorazioni di capitale del secondo pilastro a un numero ristretto di banche, a causa di".Già nella giornata di ieri Sewing aveva dichiarato che apprezzerebbe una maggiore uniformità nelle normative globali per il business dei prestiti con leva finanziaria. "", ha ribadito oggi, spiegando che questo è "da un punto di vista competitivo qualcosa che può avere un impatto negativo su di noi".