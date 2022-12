ACEA e ASM Terni danno vita a multiutility dell'Umbria

ACEA

(Teleborsa) -, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha, a esito della procedura a evidenza pubblica avviata da quest’ultima.L’operazione "haed è finalizzata allanei settori della distribuzione e vendita di elettricità e gas, della gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato", si legge in una nota.L’ingresso di ACEA nel capitale sociale di ASM Terni è strutturato intra loro.L’(AGCM) ha deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’operazione, in quanto questa non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante. Inoltre, lasi è pronunciata in senso non ostativo all’operazione. Si sono così verificate le due condizioni sospensive previste per l’esecuzione della prima fase dell’operazione.