Ambiente, ENEA nel progetto per contrastare l’inquinamento da plastica nelle acque

(Teleborsa) - Si chiamaed è il progetto finanziato dalcon l’obiettivo di effettuare il monitoraggio e il contrasto alle macro e alle microplastiche nei. Il progetto prevede anche il potenziamento delle conoscenze nei territori di riferimento e vede la partecipazione di, sotto la guida dell’Fra gli, il progetto prevede di intercettare e raccogliere i rifiuti presenti nei corsi d’acqua e sulle sponde dei fiumi prima che arrivino al mare. Contemporaneamente alla pulizia, si svolgerà la catalogazione dei rifiuti raccolti in base alla composizione e alla provenienza."Per contrastare l’inquinamento dei corsi d’acqua, Plasticentro prevede una serie di attività sperimentali per identificare azioni di intervento e strumenti di monitoraggio idonei, anche in relazione al territorio che attraversano”, spiega, responsabile del progetto e ricercatrice del Laboratorio ENEA di Biodiversità ed ecosistemi. "Come ENEA – prosegue – parteciperemo alla redazione di unper stabilire le metodologie di campionamento, già sperimentate nel. Inoltre, definiremo lo stato dell’arte degli studi con l’individuazione delle aree interessate e delle aste fluviali".ENEA si occuperà anche dellae dellacongiuntamente ad ARPA Lazio e ARPA Umbria. L’ultima fase sarà indirizzata all’analisi dei risultati, con la validazione del protocollo di monitoraggio delle microplastiche.Collaborano alle attività di progetto anche diverse, tra cui le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Capitaneria di Porto di Roma, Contratto di Fiume Tevere, Foce-Castel Giubileo, Regione, Contratto di Zona umida Gestore Rn Sentina, Egato Ato2, Acea-Ato2.Ogni anno vengono prodotte oltre 3, di cui si calcola che 5-13 milioni finiscano in ambiente marino, una quantità pari ad oltre l’80% dei rifiuti presenti in mare.