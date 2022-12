TIM, on air versione inedita spot di Tornatore con Dolce & Gabbana 13

TIM

(Teleborsa) -torna on air con unagirato dal regista premio Oscarsulle note di un. I protagonisti sono gliLa campagna andrà in ondain un formato di 90”. Lo spot ripercorre le vite ed i sogni dei due stilisti Domenico e Stefano,, entrati in connessione da giovanissimi e proiettati nel presente e nel futuro digitalizzato., perchè la connessione vera è quella che fa superare la distanza e le differenze. Per questo l'azienda lavora ogni giorno, per rendere le connessioni accessibili, sicure, affidabili.Lo spot si è recentemente aggiudicato ilnella categoria ‘Tempo libero, campagne media e promozionali, grandi eventi’.