A Roma d’estate la moda diventa cultura: Dolce&Gabbana al Palazzo delle Esposizioni

(Teleborsa) - L’estate 2025 si annuncia come una stagione di grande fermento culturale per la Capitale, dove l’arte si intreccia sempre più con la moda, generando nuove narrazioni e occasioni di riflessione. Ne è esempio emblematico la mostra, in corso alfino al 13 agosto, che trasforma l’Alta Moda in una vera e propria esperienza estetica e identitaria.Dopo le, il progetto espositivo torna in Italia con un, capace di far dialogare le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana con il neoclassicismo degli spazi di Pio Piacentini. In, la mostra presentadi Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, accompagnati da scenografie immersive, opere d’arte e suggestioni cinematografiche, in una narrazione che attraversa la storia, il mito, l’architettura e l’identità del Bel Paese.Questa esposizione non è un caso isolato. Si inserisce nelche, negli ultimi anni, ha trovato terreno fertile in istituzioni artistiche e museali italiane. Dopo l’esperienza dial MAXXI – che ha esplorato le contaminazioni tra moda, filosofia e visioni speculative – Roma si conferma ancora una volta come centro pulsante di una riflessione sulla moda non più solo come industria creativa, ma come, le sue radici e le sue trasformazioni.In questa prospettiva, Dal Cuore alle Mani si configura come, alla trasmissione del sapere artigiano, al legame inscindibile tra territorio e creazione. Ogni sala della mostra omaggia un tassello del patrimonio italiano: dalla sartoria ispirata all’architettura rinascimentale, dalla ceramica siciliana, fino ai richiami al cinema di Tornatore e alla lirica.Questanon ha solo un valore estetico o romantico. Rappresenta unin un contesto economico in cui il made in Italy continua a essere uno dei marchi più riconosciuti e apprezzati nel mondo., che rimangono fondatori e proprietari della propria maison, incarnano un modello imprenditoriale raro, dove indipendenza creativa e coerenza identitaria diventanoIn un momento storico in cui la sostenibilità, la lentezza produttiva e la cura per i dettagli stanno tornando al centro del dibattito economico, Roma – con le sue mostre di respiro internazionale – ci ricorda che il futuro della moda non passa solo per le passerelle, ma anche per i musei, i luoghi della cultura, e le mani sapienti di chi crea. Un, per rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama globale.