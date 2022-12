Unidata, Intermonte aumenta target price e conferma Buy

Intermonte

Unidata

(Teleborsa) -ha aumentato ilsul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, a(da 65 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". Gli analisti ricordano che la società ha firmato un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT e ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l'estensione al 2023-2025.A seguito dell'operazione TWT, il nuovo target price implica un, prima di includere l'ulteriore creazione di valore dei tre progetti di co-investimento avviati dal gruppo romano. Il titolo è attualmente scambiato a circa 10-11x 2023E EV/EBIT, che viene descritto come "", in quanto i peer italiani sono scambiati a circa 14x."Apprezziamo il modello di business di Unidata in quanto offre un", si legge nella ricerca, che elenca una serie di punti di forza.Il primo è unacon particolare attenzione alla tecnologia(nessun rischio di cambiamento dirompente e CapEx limitato a lungo termine) e il vantaggio di essere first-mover a Roma, luogo altamente strategico.Vengono anche citate significative opportunità derivanti dall'acquisizione di TWT; forte visibilità su IRR (CapEx upfront con rendimenti garantiti); presenza di undi riferimento (Open Fiber; protezione dai ribassi (flussi di reddito visibili e ricorrenti, basso tasso di abbandono);(boost del PNRR).