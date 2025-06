ICOP, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

ICOP

Palingeo

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 13,30 euro) ilsu, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 24%.La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che ieri ICOP ha annunciato "a sorpresa" di aver stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota di maggioranza di. Kepler apprezza l'accordo in quanto ha "una solida logica operativa e viene stipulato a multipli molto interessanti" (3,1x EV/EBITDA 24, rispetto al 5,9-4,5x di ICOP pre-accordo per il periodo 2025-26). Nel complesso, l'accordo èKepler include nelle stime una(4% di CAGR fino al 2027) dovuta alla sua attività puramente nazionale, sebbene l'attuale portafoglio ordini offra una buona visibilità sui prossimi 20 mesi. Prevede che il margine EBITDA si manterrà a circa il 21%.Inoltre, stima che il(1,5x e 1,6x su base pro-forma, includendo il 100% di AGH e Palingeo).