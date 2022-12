Il comparto tecnologico a Milano in territorio positivo (+0,83%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 137.715 in aumento di 1.129,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 781, dopo aver avviato la seduta a 777.Nel, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,93%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,96%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,89%.Tra ledi Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,32%.avanza dell'1,04%.