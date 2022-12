MEF, il 13 dicembre in asta BTP a 3 e 7 anni fino a 7 miliardi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato. I titoli vanno in asta martedì 13 dicembre. La data di regolamento è giovedì 15 dicembre.In particolare, saranno collocati: BTP 3 Anni con, cedola del 3,50%, per un importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro; BTP 3 Anni con, per un importo compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro; BTP 7 anni con, cedola del 3,85%, per un importo compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro.