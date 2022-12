Acquisti a piene mani su Microsoft dopo partnership con LSEG

Microsoft

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 2,11%.Il mercato accoglie con favore l'annuncio della sigla di una nuova partnership strategica a lungo termine tra il(LSEG) e la stessa Microsoft per progettare l'infrastruttura dati di LSEG utilizzando Microsoft Cloud e sviluppare congiuntamente nuovi prodotti e servizi.La partnership si baserà sui buoni progressi compiuti da LSEG nell'integrazione di Refinitiv e intende rafforzare la sua posizione di fornitore di dati e infrastrutture dei mercati finanziari leader a livello mondiale.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 252,8 USD. Primo supporto visto a 247,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 245.