Microsoft, nuovo round di licenziamenti: taglierà 9.000 posti di lavoro

Microsoft

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'informatica, ha, una seconda importante ondata di licenziamenti quest'anno. Lo scrive Bloomberg, citando un portavoce della società.totale dell'azienda sarà interessato e i tagli avranno un impatto su diversi team, aree geografiche e ruoli."Continuiamo a implementare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l'azienda e i team per il successo in un", ha affermato il portavoce.I licenziamenti seguono una, che ha colpito 6.000 persone e ha colpito in modo più intenso le posizioni di prodotto e ingegneria. A fine giugno 2024, l'azienda contava 228.000 dipendenti, di cui 45.000 impiegati in vendite e marketing.