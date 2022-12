Eprcomunicazione, -2% nel primo giorno a Piazza Affari

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche, ha chiuso il. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 3,67 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 3,75 euro, che le avrebbe dato unadi 10,5 milioni di euro.In fase di collocamento Eprcomunicazione ha3 milioni di euro, con ilal momento dell'ammissione pari al 21,52%.Il titolo ha aperto a quota 3,77 euro per azione, ha toccato un massimo di 3,79 euro per azione ed è sceso fino a un minimo di 3,64 euro per azione, prima di terminare le contrattazioni a 3,67 euro. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 101.948,35 euro, iconclusi sono stati 27 e le azioni passate di mano 27.300.Eprcomunicazione rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 184 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.