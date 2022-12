Webuild estende periodo esclusiva per acquisto asset dell'australiana Clough

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha raggiunto. La scadenza del periodo di esclusiva inizialmente prevista era il 21 dicembre 2022 e, "dati i significativi progressi ottenuti", Webuild e gli administrators di Clough hanno concordato di estendere tale periodo a, con l'intenzione di completare l'operazione proposta entro tale data.Il 14 dicembre 2022 Webuild ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'azienda australiana per, dopo che era tramontato il progetto di acquisizione dell'intera società. Il perimetro comprende l'organizzazione centrale di Clough in Australia (con uffici, brand, credenziali, qualifiche, senior management, personale di sede), quote nei progetti di Snowy 2.0 e Inland Rail e la possibilità di espandere il perimetro ad ulteriori progetti.Webuild ha inoltre fornito agli administrators di Clough unper il pagamento degli stipendi a tutti i dipendenti coinvolti nel progetto Snowy 2.0, garantendo stabilità alla forza lavoro e al progetto.