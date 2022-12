Cambi, rublo su minimi da 8 mesi contro dollaro

(Teleborsa) - Il rublo scende al minimo di 8 mesi rispetto al dollaro, scontando le aspettative che le sanzioni su petrolio e gas russi potrebbero pesare sull'export. Stamane la valuta si presenta debole e quota nei confronti del dollaro a 72,60, dopo aver toccato in precedenza il valore minimo di 72,67, dal 28 aprile.Secondo quanto reso noto dalla, l'agenzia ufficiale di statistica di Mosca, la, nel mese di novembre, ha segnato un calo dell'1,8% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto alla flessione del 2,6% di ottobre (e al -3,1% di settembre). Le stime degli analisti erano per una contrazione del 2,7%.Il ministero per lo Sviluppo economico di Mosca, ha annunciato che ildel Paese ha registrato una flessione del 4% annuo, sempre nel mese di novembre, dopo il -4,5% di ottobre e il -5% di settembre.