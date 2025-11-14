Milano 13-nov
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/11/2025

Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,65%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,7885 con tetto rappresentato dall'area 0,8014. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7842.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
