Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,65%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,7885 con tetto rappresentato dall'area 0,8014. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7842.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)