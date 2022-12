Southwest Airlines riprende quota al Nyse

Southwest Airlines

(Teleborsa) - Recupera terreno al Nyse la, con un guadagno del 2,89%, dopo lo scossone di ieri sulla scia dei migliaia di voli cancellati questa settimana. Ancora oggi il vettore statunitense ha cancellato il 60% dei voli previsti acuendo il malumore delle autorità di regolamentazione del settore, che stanno indagando sulla protezione offerta ai clienti oltre che sul venir meno degli impegni assunti nell'abito del trasporto aereo.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 32,51 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,42 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,91.