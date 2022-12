ANAS, a dicembre rush finale bandi di gara per 1,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Realizzare interventi per il potenziamento e la manutenzione programmata della rete anche attraverso nuove tecnologie nell'ottica di innalzare sempre di più gli standard di sicurezza, migliorare l'efficienza e il comfort di guida. Con questo obiettivo sulla Gazzetta Ufficiale, nel mese di dicembre 2022, sono statiNel dettaglio – specifica una nota dell'Anas – i bandi riguardano innanzitutto idel valore complessivo di 130 milioni di euro in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna; ilin Sicilia per un importo complessivo di 250 milioni di euro; i lavori del primo lotto per ilin Sicilia del valore complessivo di oltre 33 milioni di euro; il progetto di completamento dell'del valore complessivo di oltre 19,8 milioni di euro. Ci sono poi i lavori della, in provincia di Ravenna per un importo complessivo di oltre 55,5 milioni di euro; i lavori della, all'interno del comune di Rimini, per un importo complessivo di oltre 13,7 milioni di euro; la fornitura di(by bridge) per 6 milioni di euro.Tra gli altri, bandi anche per i lavori di completamento del, nel tratto compreso tra la SSV Taranto-Grottaglie e Manduria, in provincia di Taranto, per i quali sono previsti anche i servizi ambientali di raccolta e di rimozione dei rifiuti e il servizio di bonifica ordigni bellici, per un importo complessivo di oltre 26,9 milioni di euro; i lavori del terzo lotto tra Felettino e il raccordo autostradale per laper oltre 82 milioni; i lavori diper un importo complessivo di oltre 146,3 milioni di euro; la manutenzione e messa in sicurezza dallo, per un importo complessivo di oltre 28,6 milioni di euro.Per quanto riguarda il, sono previsti bandi per gli interventi di adeguamento del tracciato lungo la statale 685 Delle Tre Valli Umbre; per i lavori di adeguamento e potenziamento della tratta laziale lungo la statale 260 Picente, per 46,9 milioni; per i lavori della Pedemontana Marche-Abruzzo, nel tratto ricadente fra Teramo e Ascoli Piceno per oltre 44 milioni; per i lavori di adeguamento e potenziamento delle intersezioni fra la SS502 e la SS78, tra Belforte del Chienti e Sarnano per 18,7 milioni di euro; per i lavori di adeguamento e miglioramento della sezione stradale e delle intersezioni della SS210 Fermana Faleriense nel tratto Amendola-Servigliano, per un importo complessivo di oltre 20,5 milioni di euro; per l'adeguamento e miglioramento della sezione stradale e delle intersezioni della SS78 Picena nel tratto Sarnano Amandola, per un importo complessivo di oltre 15,7 milioni di euro.