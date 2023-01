Ariston Group, completata l'acquisizione di CENTROTEC Climate Systems

Ariston Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha completato ilprecedentemente annunciata del 100% del capitale sociale dida CENTROTEC SE, a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive.CENTROTEC Climate systems opera attraverso quattro rinomati brand, impiega circa 2.500 persone, beneficia di une di una presenza significativa in altri mercati europei, ha stabilimenti produttivi in Germania, Paesi Bassi e Croazia, e nel 2021 ha registratoe un EBITDA adjusted di 84,8 milioni di euro.L'acquisizione sarà consolidata a partire da gennaio 2023, all'interno della divisione Thermal Comfort. Ilpagato all'acquisizione è pari a 635,05 milioni di euro in contanti (a seguito di una rettifica preliminare relativa a cassa, debito e variazione del capitale circolante al 31 dicembre 20222), più 41.416.667Ariston.Ariston ha proceduto a un aumento di capitale riservato con emissione di 19.321.473 azioni ordinarie e 22.095.194 azioni della nuova classe "ordinarie non quotate". Le azioni sono state emesse a un prezzo di 8,738 euro (media aritmetica dei prezzi dei sei mesi precedenti la data del signing della transazione). Le azioni di nuova emissione rappresentano complessivamente"L'acquisizione di CENTROTEC Climate Systems, la più grande nella storia del Gruppo, rafforza la nostra offerta nelle soluzioni di climatizzazione di fascia media e alta, e segna il nostro", ha commentato il"Inoltree in particolare in Germania - la più grande economia europea e uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita per le pompe di calore - che diventa il primo Paese tra le geografie del Gruppo", ha aggiunto.In virtù del perfezionamento della transazione, le seguenti dimissioni e nomine diventano effettive da oggi neldi Ariston: dimissioni di Andrea Silvestri e Paolo Tanoni; nomina di Antonia Di Bella e Guido Krass (presidente del proprio consiglio di sorveglianza di CENTROTEC SE).