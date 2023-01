Amazon si assicura un Term Loan da 8 miliardi di dollari

Amazon.com

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con alcuni istituti di credito per fornire al gigante dell'e-commerce un, secondo quanto comunicato in un filing presso la SEC. Il prestito a termine scadrà in 364 giorni, con un'opzione di proroga per altri 364 giorni. Il finanziamento verrà utilizzato"Dato l', negli ultimi mesi abbiamo utilizzato diverse opzioni di finanziamento per sostenere le spese in conto capitale, il rimborso del debito, le acquisizioni e le esigenze di capitale circolante", ha detto a Reuters un portavoce del colosso statunitense.