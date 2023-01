Banche europee, Scope: redditività 2023 su livelli 2022 ma con driver molto diversi

(Teleborsa) -, anche se la visibilità del settore all'inizio del nuovo anno è estremamente bassa, a causa di un insieme di incertezze per quanto riguarda lo scenario geopolitico, le scelte di governi e banche centrali, oltre che per il fatto che l'economia europea rimane anormalmente suscettibile alle oscillazioni meteorologiche a causa della sua dipendenza da forniture energetiche russe ostili. Lo afferma un nuovo report di Scope Ratings, affermando che"A differenza delle crisi precedenti, saranno, vale a dire il rapporto positivo tra i ricavi e l'aumento dei tassi di interesse - ha affermato, head of financial institutions presso Scope - Nel nostro scenario base, i margini si espanderanno in modo significativo, più che controbilanciando una performance un po' più debole delle entrate da commissioni e accantonamenti leggermente più elevati".trarranno vantaggio dall'espansione dei margini bancari sulla scia di un, ma saranno sempre meno potenziate dai guadagni artificiali del carry-trade TLTRO. Anche l', che riflette in parte maggiori emissioni in un mercato più costoso per soddisfare i requisiti MREL a pieno regime - applicabili da gennaio 2024 - peserà sui ricavi.Sul fronte dei costi, Troiano osserva che "dopo molti anni di un ambiente deflazionistico o, nel migliore dei casi, disinflazionistico, le banche dovranno fare i conti con l'che fanno aumentare le loro basi di costo ma facilitano anche la gestione dell'over-capacity. Inoltre, la tendenza decennale al miglioramento della qualità degli asset si invertirà”.Troiano ritiene che il deterioramento del contesto macroeconomico, gli alti prezzi dell'energia e l'aumento dei costi del servizio del debito porteranno alla, richiedendo alle banche accantonamenti per perdite su prestiti. "L'aumento del costo del rischio dovrebbe essere gestibile nel contesto dell'espansione dei profitti pre-provision", ha spiegato.Secondo Scope Ratings, le. "Gli attuali indici di finanziamento e liquidità delle banche riflettono in parte miglioramenti strutturali - ha continuato Troiano - Ma il più recente aumento dei ratio di liquidità è guidato dalle condizioni monetarie estremamente accomodanti a seguito dello shock Covid, che ora si stanno invertendo". Scope prevede che i rapporti di copertura della liquidità diminuiranno man mano che il finanziamento a basso costo della banca centrale verrà rimborsato e le operazioni di carry trade verranno annullate.L'esperto si aspetta che ile i piani delle banche per distribuire il capitale in eccesso saranno sospesi, almeno temporaneamente. "Ma vale la pena sottolineare che, nonostante la generosa distribuzione dei dividendi e i programmi di riacquisto di azioni proprie nel 2021 e nel 2022, le banche entrano nel 2023 con solide posizioni patrimoniali e riserve materiali rispetto ai requisiti, il che continua a sostenere i loro profili di credito", ha affermato Troiano.