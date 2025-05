Dedalus, S&P conferma rating "B-" e migliora l'outlook a "stabile"

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadell'italiana Dedalus Healthcare Systems Group, importante fornitore di software diagnostico e sanitario in Europa,L'agenzia di rating scrive che i risultati del 2024 di Dedalus hanno mostrato unae ritiene che la sua posizione di leadership contribuirà a una forte crescita del mercato. Prevede che il miglioramento della redditività e la normalizzazione del capitale circolante porteranno a un continuo deleveraging e a una ripresa del free operating cash flow (FOCF) nel 2025 e nel 2026. Viene previsto che Dedalus sosterrà la propria posizione di liquiditàdei prestiti a termine del 2027.La revisione dell'outlook riflette la convinzione di S&P che il miglioramento della redditività e la normalizzazione del capitale circolante porteranno a un continuo deleveraging e a una ripresa del FOCF nel 2025 e nel 2026. Prevede che Dedalus continuerà a. Ciò deriverà da una crescita sostenuta del fatturato, da costi di buonuscita significativamente inferiori e da un'espansione complessiva del margine, grazie alla rifocalizzazione delle attività di Dedalus su prodotti e aree geografiche più redditizie. La previsione è supportata dai recenti risultati di Dedalus, che hanno visto un'espansione del margine EBITDA di 283 punti base nel 2024 e una successiva riduzione dell'indebitamento a 13,3x, da 17,1x nel 2023 e 25,9x nel 2022.S&P ritiene inoltre che l'azienda sia. Dopo la pausa nella riscossione dei crediti dovuta all'implementazione del nuovo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) nel 2022, la riscossione si è ora normalizzata, supportando la previsione di variazioni del capitale circolante in pareggio nel 2025, che rappresenterebbe il -2% del fatturato nel 2026. Prevede pertanto un FOCF post leasing di circa 10 milioni di euro nel 2025, in ulteriore espansione negli anni successivi.