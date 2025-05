S&P, le banche europee continuano a puntare sul trasferimento significativo del rischio

Barclays

(Teleborsa) - Le(SRT, Significant Risk Transfers) attualmente in essere presso lesembrano destinate a una nuova crescita nel 2025. Questo dopo un aumento del 15% nel 2024, come indicato dalle comunicazioni regolamentari. Nonostante l’incertezza geopolitica, larimane solida e offre alle banche opportunità per gestire i propri portafogli di credito, ottimizzare i requisiti patrimoniali e migliorare i rendimenti sul capitale". A sottolinearlo è un nuovo report didedicato alle banche europee e focalizzato sul trasferimento significativo del rischio. "Le principali banche della regione dominano l’, ma l’emissione sta diventando più diffusa grazie all’ampliamento della base di investitori e a condizioni di prezzo favorevoli che attraggono un numero crescente di banche sul mercato", si legge nel rapporto.S&P si aspetta un’ulteriore crescita dellequest’anno, a condizione che irimangano favorevoli in un contesto di incertezze geopolitiche. "Le emissioni per la prima volta comportanosignificativi in termini di tecnologia, aspetti legali e contabili, il che incentiva la ripetizione delle operazioni – fa notare il rapporto –. Tuttavia, gli emittenti di maggiori dimensioni potrebbero avvicinarsi a una fase di maturità per quanto riguarda lo stock di operazioni in essere. Ad esempio,ha indicato di aspettarsi il mantenimento del proprio programma SRT Colonnade sui prestiti corporate intorno agli attuali livelli"."La crescita futura del mercato potrebbe quindi essere trainata da banche che fino ad ora hanno effettuato un numero inferiore di operazioni – ha spiegato S&P –. Uno dei diversi esempi è l’annuncio di, nel suo Capital Markets Day di febbraio 2025, in cui ha dichiarato l’intenzione di ampliare il sollievo in termini di capitale regolamentare attraverso le SRT"."Il restringimento degli spread ha reso le operazioni SRT una proposta interessante per molti emittenti – ha sottolineato il rapporto –.ha osservato, durante la conference call sui risultati di febbraio 2025, che le nuove operazioni incluse nel suo programma di mobilitazione degli attivi hanno avuto un costo medio del capitale proprio di circa l’8% nel 2024, ben al di sotto del costo medio del capitale per le banche. Ladelle SRT è rimasta relativamente favorevole agli emittenti anche durante la recente volatilità dei mercati, ma gli spread potrebbero allargarsi con l’aumento dell’offerta, il mutare dell’appetito degli investitori e il cambiamento dei requisiti regolamentari. Diversificare ladelle operazioni SRT aiuta le banche a gestire il rischio di rifinanziamento nel caso in cui i prezzi dellediventino meno vantaggiosi"."S&P osserva un interesse crescente verso idel credito attribuiti ai veicoli di investimento che detengono portafogli SRT. Il frazionamento del credito () all’interno di questi veicoli potrebbe consentire ai fornitori di protezione di aggiungere leva finanziaria", ha rilevato il rapporto.