Aiuti di Stato, UE approva sostegno a Air Austral per rilancio

(Teleborsa) - La, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, hache prevede un aiuto alla ristrutturazione di 119,3 milioni di euro perdella redditività della, oltre che 17,5 milioni di euro di aiuti per risarcire la società per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus tra il 17 marzo e il 30 giugno 2020.Fondata nell'ottobre 1990 e, un dipartimento francese nell'Oceano Indiano, Air Austral è una compagnia aerea francese chetra Réunion e le altre isole vicine (Mayotte in particolare) e la Francia continentale. Con una flotta di otto aeromobili, opera anche servizi verso destinazioni nei paesi del sud-ovest dell'Oceano Indiano e in Asia.Secondo la Commissione UE, il piano consente di garantire la redditività a lungo termine della compagnia aerea e quindi di evitarne lo scioglimento, il che arrecherebbe un grave danno a Réunion in quanto. Inoltre, il finanziamento pubblico del piano di ristrutturazione è conforme al principio di proporzionalità, in quanto il, consente alla compagnia aerea di tornare alla redditività a lungo termine e incide sugli scambi commerciali tra gli Stati membri solo in misura molto limitata.