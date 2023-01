Norwegian Air, 18 milioni di passeggeri nel 2022: il triplo dell'anno precedente

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha trasportato oltre2022, in aumento del 41% rispetto a dicembre 2021, con un fattore di carico del 77,8%. La società ha operato in media 64 aeromobili e il 99% dei voli di linea è stato completato. La, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario programmato, è stata del 71,6% a dicembre, principalmente a causa dellein diversi aeroporti europei.NelNorwegian ha avuto, il triplo del numero di passeggeri rispetto all'anno precedente. Il fattore di carico è stato dell'83,1% per l'anno."Tutto sommato, il 2022 è statoper Norwegian - ha affermatodi Norwegian - Una forte domanda repressa di viaggi aerei, in particolare per le destinazioni balneari durante l'alta stagione del tempo libero, che si è tradotta in un'estate record"."Continuiamo a registraree le vendite dei biglietti stanno attualmente superando le nostre aspettative - ha aggiunto - I nostri clienti hanno risposto molto positivamente ai nostri saldi di Capodanno e stanno approfittando della campagna per pianificare i viaggi di quest'anno, sia a breve che a lungo termine".