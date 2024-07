Riba Mundo, assemblea approva bilancio 2023

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di- tech company specializzata nei Big Data nel segmento B2B dell'elettronica di consumo – ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nonché la destinazione del risultato di esercizio.In particolare, nel 2023 a livello consolidato, Riba Mundo ha riportato Ricavi pari a 434 milioni, +32% rispetto al 2022 (329 milioni), EBITDA pari a 9,2 milioni, +23% rispetto al 2022 (7,5 milioni), EBIT pari a 7,1 milioni (8,2 milioni nel 2022) e ha chiuso l’esercizio con un Utile netto pari a 0,7 milioni rispetto a 5 milioni al 31 dicembre 2022. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 è pari a 13,7 milioni, in crescita rispetto al 31 dicembre 2022 (7,4 milioni), mentre l’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 36 milioni (debito).L’Assemblea degli Azionisti ha approvato di destinare il risultato netto dell’esercizio 2023 della capogruppo Riba Mundo Tecnología, pari a 1.559 migliaia secondo la normativa spagnola, per 1.505 migliaia a riserva volontaria e per 54 migliaia a riserva legale.