Directa supera i 61 mila clienti: raddoppiati in tre anni

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che a fine 2022 ilha(arrivando a quota 61.348), in aumento di oltre il 20% rispetto ad un anno fa e più del doppio rispetto al 1° gennaio 2020 quando erano complessivamente circa 29.600. Di questi,(+21,4% in tre anni) sono conti aperticon Directa per l'offerta dei servizi di trading on line della SIM.Il totale degli, rappresentato dalla somma della liquidità e degli strumenti finanziari, ha raggiunto un controvalore record di circa 3,5 miliardi di euro, in aumento di quasi 500 milioni (+15,5%) rispetto ad un anno fa, malgrado il 2022 sia stato caratterizzato da un calo generalizzato dei principali listini.Il numero totale diè in ulteriore crescita rispetto al 2021 con un numero di operazioni pari a circa 4,2 milioni (+3% in un anno), di cuidove complessivamente le operazioni sono state 2,28 milioni, in aumento di poco più del 2% rispetto al 2021; sugli stessi mercati i volumi intermediati han segnato un incremento ancor maggiore, sfiorando i 26 miliardi di euro, con un +6,9% rispetto al 2021.Per il terzo anno consecutivo pertanto Directa ha realizzato unadi riferimento, andando in controtendenza rispetto a Borsa Italiana che, sul mercato azionario, ha visto un calo sia del numero di eseguiti (-8,6%), sia dei volumi (-7,6%).L'operatività sui, ha avuto una crescita senza precedenti con un numero di eseguiti superiore a 920 mila, in aumento di oltre il 62% in un solo anno; di contro, suiche avevano segnato un boom straordinario nel 2021 con le vicende legate ai "meme-stocks", gli eseguiti sono stati poco più di 350 mila, dimezzandosi rispetto ad un anno fa e riposizionandosi sui livelli del 2020."Siamo particolarmente soddisfatti di aver confermato per il terzo anno consecutivo una crescita dei volumi superiore al mercato di riferimento - ha commentato l'- segno che Directa e il suo team stanno guadagnando sul campo la stima e la fiducia di un numero sempre maggiore di clienti, recuperando il ruolo di leader di innovazione e qualità dei servizi che ci caratterizza fin dai primi anni della nostra lunga e prestigiosa storia".