eToro debutta al Nasdaq, Directa ancora a sconto sui peers

eToro

(Teleborsa) - Attiva principalmente in Europa,conta oggi oltre 2 milioni di clienti, di cui circa il 5% residente in Italia. Nel 2024 ha registratoper 304 milioni di dollari, in forte crescita rispetto ai 117 milioni di dollari del 2023. Lesono salite a 16,6 miliardi USD, con un incremento del 73% rispetto al 2023. Ladi mercato attuale è di circa 5,4 miliardi di dollari, con un, che riflette le attese del mercato su una crescita sostenuta e redditizia.La quotazione di eToro, dove anche gli operatori locali svolgono un ruolo centrale nel promuovere innovazione, accesso ai mercati ed educazione finanziaria. In Italia,con oltre 100.000 clienti attivi, asset per 6,6 miliardi di euro e una quota di mercato in Italia del 13,9%.Directa SIM (ISIN: IT0001463063 – Target Price Consensus: 5,90 euro) offrea investitori retail e istituzionali, attraverso piattaforme software sviluppate internamente e accessibili in modalità multi-dispositivo. Directa consente ai propri clienti di investire in un'ampia gamma di strumenti finanziari. I servizi sono disponibili anche per ioperanti in Italia, partner della società. Attualmente, Directa SIM scambia a uncon uno sconto significativo rispetto ai competitor, che scambiano in media a 16.9x.