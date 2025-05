Iliad, in Italia superati i 12 milioni di utenti

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2025 Iliad inha superato i. Il saldo di utenti netti mobile è stato di 11,854 milioni (+218 mila nuovi utenti rispetto al trimestre precedente), il saldo di utenti netti fisso è stato di 389 mila unità (+40 mila). È quanto è emerso dallapubblicata dall'azienda di telecomunicazione che ha confermato anche ad inizio 2025 il trend in crescita su tutti i segmenti e che "per il 28esimo trimestre consecutivo è leader per utenti netti nel segmento mobile", si legge in una nota.Nei primi tre mesi dell'anno Iliad ha generato unpari a(+9,4% rispetto al primo trimestre del 2024) e(+24,4%)."Il 2025 è iniziato con ottimi risultati: siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28° trimestre consecutivo e abbiamo confermato la nostra leadership anche nel mercato del fisso – ha commentato, Amministratore Delegato di iliad – Questi risultati, a quasi sette anni dal nostro arrivo in Italia, confermano la fiducia degli utenti e la solidità del nostro modello, che ci permette di continuare a crescere in un mercato estremamente competitivo".A livello diha registrato 50 milioni e 783 mila utenti (+ 263 mila) con un fatturato complessivo di 2,53 miliardi di euro (+4,3%) e un EBITDAaL a 931 milioni di euro (+6%)