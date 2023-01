Ue, Gentiloni: riforma aiuti di Stato con fondo sovrano

(Teleborsa) -, certamente migliori che in passato. Resta il nodo creatoSi tratta di un fattore aggravante in una situazione già asimmetrica nella quale l'Europa sta soffrendo più dell'America della crisi energetica e delle altre ricadute della guerra in Ucraina.. Lo ha detto in un colloquio con il Sole 24 Ore il commissario agli Affari economiciper il quale "è necessario associare a nuove misure a livello nazionaleche si basino sulGià prima della pausa natalizia,si era espressa a favore della creazione di ununa politica industriale europea comune richiede un finanziamento europeo comune. L'obiettivo della nostra politica industriale europea è che l'industria europea sia leader nella transizione pulita."Nelle prossime settimane dovremmo deciderne i contorni - ha aggiunto l'ex Premier - Dovremo anche decidere come finanziareIl commissario ha poi voluto sottolineare che la riforma delle regole sugli aiuti di Stato "non deve mettere in dubbio il modello economico europeo basato sulla concorrenza. Non vogliamo certo creare una economiaTornando al nuovo strumento comune "Non credo che tutti i Paesi siano ancora di questo avviso, anche se c'è la consapevolezza di dover affrontare la questione.