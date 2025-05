Natali (AssoNEXT): conseguito risultati tangibili, risultato di attività critica e martellante

(Teleborsa) - "Essere qui per la terza volta è la. Grazie a Federico Freni, Alberto Bagnai e Giulio Centemero, che non sono qui perchè appartengono tutti a un solo partito, ma perchè si occupano di Borsa da anni con competenza". Lo ha affermato, all'evento "I mercati dei capitali al centro della politica industriale nazionale a supporto della competitività del Made in Italy" alla Camera dei Deputati."In questi anni. La lista di cose fatte è lunga: la legge capitali, il fondo di fondi, il bonus IPO per tre anni, la riforma del TUF - ha spiegato - Il lavoro di AssoNEXT è stato continuo, con critiche spesso aspre e sempre nel bene delle PMI quotate e quotande"."Con i politici abbiamo discusso e abbiamo trovato a volte convergenze - ha detto AssoNEXT - Ma; ce ne faremo una ragione, ma non smetteremo mai di dire la nostra".