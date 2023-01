Covid, USA estendono emergenza sanitaria fino ad aprile

(Teleborsa) -"L'emergenza sanitaria per il Covid resta in atto", afferma il ministero della sanità impegnandosi a offrire agli stati 60 giorni di preavviso per una sua possibile scadenza.Gli Stati Uniti hanno rinnovato l'emergenza ogni 90 giorni da quando l'amministrazione Trump l'ha dichiarata per la prima volta nel gennaio 2020.Intanto, secondo gli esperti la sottovariante XBB.1.5, nota comeLa comparsa di una "forma dominante" come XBB.1.5, osserva l'esperto, indica che il virus SarsCoV2 "ha trovato un nuovo modo per colpire e che si sta evolvendo molto rapidamente", tanto cheIn sostanza, prosegue,