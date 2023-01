USA, aerei a terra dopo guasto FAA. Casa Bianca: non è cyberattacco

United Airlines

(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration (), che sovraintende ogni aspetto riguardante l'aviazione civile negli Stati Uniti, hafino alle 9:00 Eastern Time (le ore 15:00 italiane), con le compagnie aeree che avevano già iniziato a bloccare i voli.Gli Stati Uniti si sono infatti svegliati con undella FAA. Il problema riguarda la trasmissione dei(acronimo della dicitura inglese NOtice To AirMen), ovvero gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo.Alle 13:29 la FAA ha affermato di stare "ancora lavorando per ripristinare completamente il sistema di avviso alle missioni aeree a seguito di un'interruzione", mentre in un aggiornamento precedente aveva evidenziato che "le operazioni insono interessate"."Il Presidente è stato informato questa mattina dal Segretario dei Trasporti sull'interruzione del sistema FAA - ha detto la portavoce della Casa Bianca -, ma il presidente ha ordinato al Department of Transportation di condurre un'indagine completa sulle cause".Più diall'interno, in entrata e in uscita dagli Stati Uniti sono statie più di 90 sono stati cancellati, secondo FlightAware, una sito di monitoraggio dei voli.ha dichiarato di aver temporaneamente ritardato tutti i voli nazionali, mentreha affermato che la situazione "ha un impatto su tutte le compagnie aeree" e che "stava lavorando con la FAA per ridurre al minimo l'interruzione delle nostre attività e dei nostri clienti".Il vettore irlandese Aer Lingus, la tedesca Lufthansa e la francese Air France hanno affermato divoli da e per gli Stati Uniti.Unsono programmati per partire dagli aeroporti degli Stati Uniti mercoledì con una capacità di carico di quasi 2,9 milioni di passeggeri, secondo i dati di Cirium.