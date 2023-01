Euronext prosegue impegno per finanza sostenibile: lancia indice CAC SBT 1.5°

Euronext

Amundi

(Teleborsa) -ha, un indice che investe esclusivamente in società all'interno dell'indice SBF 120 che hanno obiettivi di riduzione delle emissioni. Dopo il lancio dell'Euronext CAC 40 ESG Index nel marzo 2021, il CAC SBT 1.5° fornirà una versione incentrata sul clima del CAC 40 e risponderà alla crescente domanda di strumenti di investimento sostenibili da parte degli investitori e del mercato. L'indice è lanciato con il supporto di, CDP e SBTi.L'indice incorpora lo screening negativo e i filtri di esclusione basati sui i principi del, nonché lo screening di esclusione per le società coinvolte in attività non convenzionali di petrolio e gas, carbone, armi controverse e tabacco. Inoltre, l'indice è composto da aziende che hanno definito obiettivi chiari per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) in linea con 1,5°C, che sono stati convalidati dall'iniziativa"Il lancio di questo indice è un segnale forte della transizione verso investimenti responsabili - ha commentatodi Euronext - Nell'ambito dell'impegno "Fit for 1.5" nella nostra strategia Growth for Impact 2024, Euronext sta svolgendo un ruolo cruciale nele nel sostenere l'allocazione di capitale a iniziative sostenibili attraverso il lancio e la pubblicazione di indici ESG".