Invimit lancia la Missione REgenera: 15 immobili pubblici per la rigenerazione sostenibile del territorio

(Teleborsa) - Dare, attivando investimenti sostenibili e generando valore economico e sociale per i territori. È questo l’obiettivo disocietà partecipata al 100% dal MEF incaricata di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, che annuncia l’evoluzione delin una vera e propria Missione strutturata. L’iniziativa, lanciata lo scorso febbraio, si amplia con l’inserimento di cinque nuovi asset, portando a 15 il totale degli immobili coinvolti, distribuiti su tutto il territorio nazionale.L’iniziativa segue gli indirizzi della Cabina di regia sulla valorizzazione del patrimonio pubblico, coordinata dall’e si fonda su tre pilastri strategici: ascolto delle comunità locali, coinvolgimento di operatori privati tramite strumenti di finanza immobiliare innovativa, e valorizzazione sostenibile in linea con i principi ESG. Tra le nuove direttrici operative, Invimit lancia REgenera Verde, un’iniziativa dedicata all’efficientamento energetico degli immobili pubblici in locazione. Due progetti sono già stati avviati, con l’obiettivo di abbattere consumi e costi per le amministrazioni e ridurre l’impatto ambientale degli edifici."REgenera rispecchia esattamente la nostra missione. Dopo una prima fase che ha riscosso un forte interesse da parte di investitori e amministrazioni locali, abbiamo ritenuto naturale t, capace di attivare percorsi di rigenerazione su scala nazionale e di rispondere in modo concreto alle esigenze del Paese", il commento da parte diLa Missione REgenera si inserisce nel quadro delle, contribuendo alla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare, alla creazione di servizi locali e al rafforzamento della coesione sociale.