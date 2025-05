TradeLab non fa prezzo al debutto sull'Euronext Growth Milan

TradeLab

(Teleborsa) -non riesce a fare prezzo al, il mercato di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il prezzo teorico è di 3 euro per azione, rispetto al prezzo di collocamento di 2 euro (fissato nella parte bassa della forchetta individuata in precedenza di 1,88-2,50 euro).Fondata nel 1999, TradeLab è una, che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori, integrando competenze settoriali profonde con piattaforme digitali proprietarie.TradeLab rappresenta lasu. In fase di collocamento TradeLab ha raccolto 3 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 21,91% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 9,4 milioni di euro."Siamoraggiunto - ha detto l'- L'interesse dimostrato dagli investitori italiani ed esteri rappresenta un importante riconoscimento della solidità del nostro percorso e delle prospettive di sviluppo che ci attendono. Un ringraziamento particolare va a, che ha deciso di credere nel nostro progetto, rafforzando ulteriormente la nostra visione industriale".