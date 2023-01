Istat: in forte calo permessi per nuove case in terzo trimestre 2022

(Teleborsa) -tutti i settori dell’edilizia rilevano una forte diminuzione sia in termini congiunturali sia rispetto allo stessoperiodo dell’anno precedente.Lo rileva l'Istat spiegando che è particolarmente accentuato il, che conduce i livelli di questo settore, al netto della stagionalità, ai valori più bassi dal quarto trimestre 2020;In particolare, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una marcata diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni (-15,2%) sia della superficie utile abitabile (-12,6%). Pure se meno marcata, anche l'edilizia non residenziale registra una diminuzione rispetto al trimestre precedente (-9,0%). Anche in termini tendenziali, nel confronto con lo stesso trimestre dell'anno scorso, il numero dei permessi per costruire nuove case è segnalato in pesante ribasso dall'Istat (-12,3% per il numero di abitazioni e -8,6% per la superficie utile abitabile). Quanto ai permessi per il settore non residenziale la superficie dei fabbricati diminuisce dell'11,7% rispetto al terzo trimestre del 2021.