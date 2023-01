M&A: Goldman Sachs, Citi e Unicredit gli advisor più attivi in Italia nel 2022

Blackstone

(Teleborsa) - Lecon qualsiasihanno raggiunto 119,1 miliardi di dollari nel 2022, l'1% in meno rispetto al 2021 ma ben al di sopra ai due anni precedenti. Con l'esclusione del 2018 (128,6 miliardi) e del 2021 (120,7 miliardi), il 2022 è risultato il miglior anno dalla grande crisi finanziaria (nel 2007 erano stati registrati 229,8 miliardi). Lo si legge in un report di Refinitiv sul tema.Ildi M&A italiano del 2022 è stato l'offerta da 52,1 miliardi di dollari per il gruppo di infrastruttureda parte die della famiglia Benetton, che ha rappresentato il 44% dell'attività di M&A italiana del 2022. Seguono lo spin-off dida 8,7 miliardi di dollari e il deal da 6,8 miliardi diper la creazione di una joint venture in AngolaDurante ildel 2022 sono state annunciate operazioni per un valore di 8,4 miliardi di dollari, il totale trimestraleNel 2022 sono stati annunciati incon partecipazione italiana, più di ogni anno dall'inizio della serie storica nel 1980. Nel 2021 erano stati 1.615.Le operazioni per un valore di 97,8 miliardi di dollari hanno riguardato un, il 7% in più rispetto al valore registrato nel 2021 e il totale annuo più alto dal 2007. L'che coinvolge un acquirente estero è diminuito del 60% al minimo di tre anni di 27,1 miliardi di dollari. Spinte da mega accordi e registrando il maggior numero di operazioni dal 2019, lehanno raggiunto il massimo degli ultimi quindici anni con 70,7 miliardi di dollari.Con accordi tra cui la vendita da parte didel suo business delle gomme a Perfetti Van Melle per 1,35 miliardi di dollari, lehanno totalizzato 15,9 miliardi di dollari nel 2022, il 3% in meno rispetto al valore registrato nel 2021. Un totale di 238 operazioni di M&A in uscita dall'Italia sono state annunciate nel 2022, il numero più alto dal 2007.Prendendo in considerazione i volumi,si è classificata al primo posto nellacon coinvolgimento italiano nel corso del 2022 (confermando il primato del 2021), seguita da(che l'anno prima era al quarto posto) e(che nel 2021 era dodicesima in classifica). Per quanto riguarda il numero di deal, al primo posto c'ècon 41 operazioni in cui ha assistito una società, seguita dacon 23 econ 20.