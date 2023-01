(Teleborsa) - Il prezzo del gas è in caduta libera sulla piazza di Amsterdam e scende sotto la soglia dei 60 euro al Megawattora.Il future con consegna febbraio ha toccato un minimo a 58 euro, in calo del 9% rispetto alla precedente chiusura, ritornando sui valori di inizio dicembre 2021.Le quotazioni sono spinte al ribasso da un inverno sinora insolitamente mite in gran parte dell’Europa: le temperature, infatti, sono superiori alle media stagionale.