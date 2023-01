Cucinelli acquista azioni proprie

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, fra il 10 e il 13 gennaio 2023, complessivamente, corrispondenti allo 0,0355% delle 68.000.000 azioni componenti il capitale sociale, al prezzo medio unitario di 68,9587 euro, per unpari a, commissioni escluse.Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2022, con avvio deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 gennaio 2023.Al 13 gennaio, considerando che all'avvio la Società non deteneva azioni proprie, Cucinelli ha in portafoglio, direttamente o per mezzo di società controllate, 24.125 azioni proprie, pari allo 0,0355% delle azioni componenti il capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, discreta la performance diche si attesta a 69,4 euro, in lieve aumento dello 0,80%.