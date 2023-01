Ocado Retail, vendite in aumento ma clienti acquistano meno articoli

Ocado Group

(Teleborsa) - Il supermercato online britannicoha registratopari a 549,4 milioni di sterline neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 27 novembre scorso), in aumento dello 0,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.La società, una joint venture tra, ha però segnalato un "" di 117 sterline, in calo dell'1,3% su base annua poiché un aumento del 7,6% del prezzo medio di vendita per articolo è stato compensato da un calo dell'8,3% in articoli medi per paniere (a 45 articoli).Il fatturato perdi 2,2 miliardi di sterline è diminuito del 3,8% rispetto all'anno precedente, con un aumento di circa 40% dall'anno fiscale 2019.In discesa, che si attesta a 7,606 sterline, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,29 e successiva a 6,974. Resistenza a 7,809.Discreta la performance di, che si attesta a 1,507 sterline, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,525 e successiva a 1,575. Supporto a 1,476.