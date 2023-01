Seco e Axelera AI insieme per soluzioni Edge AI per la computer vision

Seco

(Teleborsa) - Axelera AI, azienda olandese specializzata nell'intelligenza artificiale, ha selezionato, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, come, una piattaforma ad elevate prestazioni, cost effective e user-friendly che combina hardware e software per accelerare la computer vision sull'edge.Le due società lavoreranno perin cui la processing unit di Axelera AI possa essere integrata con le tecnologie di edge computing e connettività edge-to-cloud di Seco. Inoltre,, la piattaforma di IoT-AI sviluppata da Seco, fungerà da abilitatore per la distribuzione di modelli AI-based esistenti per eseguire funzionalità di inferenza accelerata direttamente sull'edge, così come per trasferire sul cloud i dati processati dall’AI per archiviarli o elaborarli ulteriormente."Essere all'avanguardia dell’innovazione, abilitare i nostri clienti a digitalizzare i loro modelli di business sono sempre stati i pilastri della nostra strategia - ha dichiaratodi Seco - Una Edge AI accelerata è unache aprirà grandi opportunità in numerosi settori"."Con Axelera AI vogliamo, facendo leva sulle nostre capacità di design e customizzazione per mettere a punto soluzioni user-friendly e ad alte prestazioni in grado di tagliare il time-to-market dei nostri clienti, eliminare le barriere di complessità tecnologica e consentire loro di focalizzarsi sui propri obiettivi di business", ha aggiunto.