Italcementi sposta uffici a Milano e vende a Brembo, che espande quartier generale

(Teleborsa) -, storica azienda italiana di materiali da costruzione che fa parte del gruppo tedesco, ha deciso didal Kilometro Rosso di Bergamo all'i propri uffici direzionali, preparandosi anche ad abbracciare il nuovo brand globale "Heidelberg Materials.In un mondo sempre più globale - spiega, amministratore delegato di Italcementi - un'azienda ambiziosa deve avere la lungimiranza di fare scelte importanti per il proprio futuro, come quella di avvicinarsi ancora die come quella di adottare il nuovo brand globale del gruppo, che è tra i maggiori player mondiali del nostro settore"Ile il suo territorio resterà saldo: rimarrà in centro città (negli uffici di via Divisione Tridentina) una parte consistente della struttura amministrativa, mentre i laboratori di ricerca saranno trasferiti nella cementeria di Calusco D'Adda, in provincia di Bergamo, che resta uno degli impianti più importanti della rete produttiva di Italcementi insieme a quello di Tavernola Bergamasca.L'attuale sede sarà, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, che così espande il proprio quartier generale al. Il moderno edificio, situato all'estremità nord del Kilometro Rosso, è stato progettato dall'architetto Richard Meier e realizzato nel 2012. L'intero complesso di cui fa parte la struttura si estende su una superficie complessiva di 23.000 metri quadrati."La crescita di Brembo continuerà ad attrarre nuovi talenti - commenta, presidente esecutivo di- Da qui la decisione di, che non può che guardare a Bergamo e al Kilometro Rosso. Un luogo che è parte della nostra storia, nel quale convivono numerose realtà che hanno a cuore la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli. Qui abbiamo solide radici e questo investimento rafforzerà ancora di più le relazioni profonde che abbiamo con il nostro territorio".