SGSS campione della parità di genere: ottenuta la Gender Equality Certification

(Teleborsa) -un riconoscimento per le realtà virtuose che hanno fatto della parità di genere il loro stile aziendale, la. Le discriminazioni di genere soffocano le opportunità, sprecano il talento ed accentuano le tensioni sociali e le disuguaglianze. Per questo motivo lanell’ambito dellae impegnarsi per ridurre i gender gap è un passo necessario che apre a una nuova visione dellaSociete Generale Securities Services in Italia, grazie alle azioni concrete messe in campo, ne è la testimonianza: grazie ad una politica volta a, puntare su un’, promuovere interventi per loe su servizi che permettono un"Assicurare pari opportunità è un tema su cui siamo da tempo impegnati. Ricevere il riconoscimento di Winning Women Institute ci rende molto orgogliosi e sottolinea gli importanti risultati raggiunti", afferma, CEO di SGSS in Italia."Riconosciamo a Societe Generale Securities Services in Italia il fattivo impegno sui temi legati alla diversità e all’inclusione di genere che si sono tradotti in azioni concrete, oggi sotto gli occhi di tutti", commenta, Presidente di Winning Women Institute, ricordando che le donne rappresentano il 53% della forza lavoro in SGSS e che la società ha saputo creare un ambiente inclusivo dove tutte le individualità vengono ascoltate e valorizzate.