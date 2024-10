Prestiti personali: tassi in calo del 3% nei primi 9 mesi dell’anno

(Teleborsa) - Il taglio delda parte della BCE sta avendo effetti positivi anche nell’ambito dei. Secondo l’analisi di Facile.it e Prestiti.it, dopo due anni di aumenti idisponibili online sono tornati a scendere con un calo che, nei primi 9 mesi del 2024, è stato di circa il 3%. "A differenza di quello dei mutui, il settore del credito al consumo tende a muoversi in modo meno marcato e con tempistiche dilatate rispetto alle decisioni della BCE; nonostante questo, però, il calo generale del costo del denaro sta avendo i primi effetti positivi anche sul fronte dei prestiti personali", spiega, BU Director prestiti di Facile.it.Secondo l’analisi di Facile.it e Prestiti.it realizzata su un campione di oltre, nei primi 9 mesi del 2024 chi ha presentato domanda ad una società di credito ha puntato ad ottenere, in media, poco più dida restituire in 5 anni.Analizzando leper cui gli italiani chiedono un prestito personale emerge che, al primo posto, c’èl’esigenza di liquidità, indicata da quasi 1 richiedente su 3 (32%); seguono le domande per l’acquisto di auto usate (18%) e per il consolidamento debiti (15%). Rispetto allo scorso anno, è aumentato il peso percentuale delle richieste di prestiti personali per la(+7%), per pagare le spese mediche (+9%) e per il consolidamento debiti(+4%).In media, chi ha chiesto un prestito personale fra gennaio e settembre 2024 aveva, all’atto della firma, 43 anni e mezzo, ma leper cui ci si rivolge ad una società di credito cambiano notevolmente al variare dell’età: gli under 30, ad esempio, sono la categoria che chiede, in percentuale, più prestiti per l'acquisto di auto usate, la formazione e per viaggiare.I richiedenti concompresa tra i 30 e i 39 anni sono la fascia che chiede più prestiti per l’acquisto di, i 40-49enni, invece, sfruttano maggiormente il consolidamento debiti. Gli over 60, infine, sono quelli che chiedono, sempre in percentuale, più prestiti per le spese mediche e per ristrutturare casa.Sono ancora importanti le differenze tra; a presentare domanda di finanziamento è nella maggior parte dei casi un uomo (70%). Solo in alcune tipologie di prestito personale (ad esempio quello per la scuola e la formazione) il campione femminile sale arrivando al 45% del totale. Laemerge anche guardando agli importi richiesti: gli uomini puntano, in media, ad ottenere prestiti personali di importo pari a 10.660 euro, vale a dire il 13% in più rispetto a quanto chiesto dalle donne.Tra le ragioni che incidono su questa diversità vi è anche una componente di, come confermato dai dati dell’analisi: lo stipendio medio mensile dichiarato dagli uomini che hanno presentato domanda di finanziamento è pari a 2.438 euro, vale a dire il 16% più alto rispetto a quello del campione femminile.