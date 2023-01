Regno Unito, condizioni credito più ridige per famiglie

(Teleborsa) -si sononel quarto trimestre dell'anno. Lo rileva l'ultimo report trimestrale della, basato sul sondaggio condotto fra gli operatpori finanziari dal 21 novembre 2022 al 9 dicembre 2022, relativo ai tre mesi terminati alla fine di Novembre.Le banche e gli altri operatori creditizi - rileva la BoE - hanno riferito che lanei tre mesi fino a fine novembre 2022 e che si attendono che questo. Anche per il credito non garantito si rileva una minore disponibilità per le famiglie e si attende una ulteriore riduzione nel primo trimestre 2023.Le banche hanno invece riferito che laè rimastanel quarto trimestre. All'imperno dlela categoria, la disponibilità di credito per le piccole e grandi imprese è rimasta invariata nel quarto trimestre, ma è diminuita per le medie imprese. Nel complesso, la disponibilità di credito per le aziende