Intel pronta a costruire maxi fabbrica chip in UE. Italia in lizza senza preferenze

Intel

(Teleborsa) -di nuova generazione pianificata da, che per questo progetto pensa di investire almeno 3 miliardi di euro e creare almeno 6mila posti di lavoro (incluso l'indotto).Un temposembrava la destinazione sicura di questo investimento, si legge sul Corriere della Sera, mentre. E' quanto anticipa il numero uno di Intel., dal World Economic Forum di davos, affermando che laha ricordato Gelsinger, facendo accenno alla taiwanese TMSC e sottolineando che "unacon la Cina potrebbeche dipendono dai semiconduttori più piccoli.".Il progetto di intel prevede, con unache prevede unsuddiviso fra. L'Italia a marzo sembrava essere la sicura destinataria dell'e, a questo proposito, erano stati avviatiper l'individuazione di due aree a, ha confermaot Gelsinger al Corriere, ricordando che tutto era partito da una proposta della Commisisone europea per unche "non è ancora stato approvato". Un- ammette il manager - riguarda, che implica un investimento di 1,5 miliardi per l'azienda ed il resto dal governo ospitante. A questo scopo il numero uno di Intel dice di aver parlato al telefono con Giorgia Meloni da Davos martedì scorso.