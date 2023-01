Netflix, abbonati oltre le attese. Il co-fondatore Hastings non sarà più CEO

Netflix

(Teleborsa) -, colosso statunitense dello streaming, ha registratopari a 7,852 miliardi di dollari nel. La crescita dei ricavi anno su anno del 2% nel trimestre (10% su base neutra di cambio) è stata trainata da un aumento del 4% degli abbonamenti. I ricavi sono stati leggermente superiori alla proiezione di inizio trimestre, poiché i 7,7 milioni di(rispetto a 8,3 milioni nel quarto trimestre del 2021) sono state superiori alla previsione della società di 4,5 milioni, a causa sia delle forti acquisizioni che della fidelizzazione, guidate principalmente dal successo dei contenuti usciti nei tre mesi a dicembre.L'di 550 milioni nel quarto trimestre è diminuito rispetto ai 632 milioni dello stesso periodo del 2021, risultando comunque al di sopra della previsione della società di 330 milioni di dollari, principalmente a causa di entrate superiori alle attese e di assunzioni più lente del previsto.L'è stato di 0,12 dollari , rispetto a 1,33 dollari nel quarto trimestre del 2021 (inferiore alla previsione di 0,36 dollari a causa di una perdita di 462 milioni dalla rimisurazione F/X sul debito denominato in euro a seguito del deprezzamento del dollaro durante il trimestre).Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,45 dollari su ricavi per 7,85 miliardi di dollari. Le attese per i nuovi abbonati, secondo il consensus di StreetAccount, erano di 4,57 milioni.Ilsi è quindi chiuso con con 231 milioni di abbonamenti e 32 miliardi di entrate, 5,6 miliardi di reddito operativo, 2 miliardi di liquidità netta da attività operative e 1,6 miliardi di free cash flow (FCF).Netflix prevede una crescita dei ricavi deldel 4% (8% su base F/X neutrale) e "modeste aggiunte" di abbonati (rispetto a un calo di 0,2 milioni nel primo trimestre 2022). "La nostra aspettativa di un minor numero di aggiunte nel Q123 rispetto al Q422 è coerente con la normale stagionalità e con la nostra forte crescita nel Q422, che probabilmente harispetto al Q123", sottolinea la società. Si aspetta ricavi di 8,172 miliardi di euro e un EPS di 2,82 dollari, contro aspettative degli analisti di 8,16 miliardi e 2,96 dollari.Il co-fondatoresi è dimesso dalla carica di amministratore delegato del pioniere dei video in streaming, ma rimarrà in azienda come. Greg Peters, che era Chief Operating Officer e Chief Product Officer, diventerà co-CEO insieme a Ted Sarandos. Hastings, 62 anni, ha dichiarato di voler lavorare con Sarandos e Hastings come presidente esecutivo per "molti anni a venire".