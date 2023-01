Spindox e WizKey portano la blockchain nei servizi finanziari

Spindox

(Teleborsa) -, società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, sottoscrive un, fornitore di soluzioni blockchain per il mercato finanziario e proprietaria della piattaforma di market-as-a-service per asset immateriali e fisici Define.La partnership ha lo scopo di integrare le rispettive competenze per offrire al mercato sistemi innovativi di gestione delle transazioni finanziarie e – in modo particolare, ma non esclusivo – delle operazioni di cessione di crediti, cartolarizzazione e factoring.L’intesa - spiega una nota - prevede lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni basate sulla piattaforma Define e destinate a banche e altre istituzioni finanziarie (SIM, SGR, SICAV & SICAF, IMEL e istituti di pagamento).L’hosting infrastrutturale della tecnologia sarà gestito da WizKey, mentre Spindox ne curerà la manutenzione, garantendo al cliente il supporto sistemistico e il servizio di troubleshooting di primo livello. Spindox sarà anche responsabile della commercializzazione e della distribuzione della piattaforma.