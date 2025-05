Ultra (Gruppo Spindox): doppio riconoscimento per il progetto Futura by Plenitude

Spindox

(Teleborsa) -, società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, si aggiudica, grazie ala società del Gruppo specializzata nella creazione di esperienze immersive, ricche e di forte impatto nei mondi virtuali.L’evento, promosso da Promotion, periodico di marketing e comunicazione focalizzato sui processi di loyalty e tecniche di engagement, e organizzato da Pop Up Media, ha conferito a Ultra i riconoscimenti, per le categorie Edutainment e Innovation,. Il progetto si concretizza in. Si tratta di un pianeta virtuale in continua evoluzione che accompagna visitatori di ogni età in un viaggio tra esplorazione e gioco sulle principali piattaforme metaverso come Spatial, Roblox e Fortnite.Il progetto è pensato per sensibilizzare il pubblico a comportamenti più sostenibili e avvicinare le persone ai temi della transizione energetica attraverso il linguaggio del videogioco, del design e dell’interazione. Ogni azione compiuta all'interno di Futura trascende il semplice gioco per alimentare una narrazione più ampia, incentrata sulle scelte consapevoli necessarie per una transizione energetica efficace.